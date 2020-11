Arthur Henrique conquista 85,36% dos votos e é eleito prefeito de Boa Vista

Candidato do MDB confirmou o favoritismo das pesquisas e superou adversário do Solidariedade, que conseguiu 14,64% dos votos

Divulgação/ Facebook/ Arthur Henrique Arthur Henrique confirmou seu favoritismo e conseguiu uma grande vantagem contra Ottaci.



Arthur Henrique (MDB) conquistou 85,36% dos votos e foi eleito novo prefeito da cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Ele era o atual vice-prefeito do município e derrotou o candidato Ottaci (Solidariedade), que conquistou 14,64% dos votos, não conseguindo a vitória na corrida pela prefeitura no segundo turno, que foi realizado neste domingo, 29. Com a vitória, Arthur Henrique e seu vice, Cássio Gomes, assumirão o comando da capital de Roraima até as próximas eleições municipais, em 2024.

O candidato do MDB já havia tido uma grande vantagem no primeiro turno, quando conquistou 49,64%, quase conseguindo a eleição na ocasião. Ottaci amealhou 10,59% dos votos, derrotando o candidato Linoberg (Rede), que conquistou 9,99% e avançou para o segundo turno. Entretanto, Arthur Henrique confirmou o favoritismo apontado pelas pesquisas de intenção de voto, que o apontavam com 79% dos votos válidos, enquanto Ottaci aparecia com 21%.