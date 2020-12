Assassino de Ângela Diniz, Doca Street morre aos 86 anos

Raul Fernando do Amaral Street morreu vítima de parada cardíaca no Hospital Samaritano, em São Paulo

Reprodução Doca Street em seu julgamento em 1979



Raul Fernando do Amaral Street, mais conhecido como Doca Street, faleceu nesta sexta-feira, 18, vítima de uma parada cardíaca, segundo informou O Globo. O Hospital Samaritano, em São Paulo, e a família de Raul ainda não se pronunciaram. Doca ficou conhecido no Brasil após matar a namorada Ângela Diniz em 1976 com quatro tiros durante as férias do casal na Praia dos Ossos, em Búzios, no Rio de Janeiro. O caso voltou à tona em 2020 com o podcast ‘Praia dos Ossos’, da rádio Novelo, em que a jornalista Branca Vianna comenta o assassinato e todos os desdobramentos do julgamento e o pós. Raul era casado e deixa três filhos, dez netos e uma bisneta.

Na época do assassinato, Doca Street virou uma celebridade. Ele tinha 42 anos e estava namorando com Ângela, 32, há poucos meses. Com a alegação de “legítima defesa da honra” por parte de seus advogados de defesa, Raul saiu pela porta da frente do Tribunal depois do primeiro julgamento, em 1979. Em 1981, após uma anulação do primeiro veredito a pedido do Ministério Público, um novo julgamento foi realizado e um novo júri declarou Doca culpado, recebendo uma pena de 15 anos de prisão. Porém, ele cumpriu apenas três anos em regime fechado, dois no semiaberto e dez em liberdade condicional.

Em 2006 ele lançou o livro “Mea Culpa: O Depoimento que Rompe 30 anos de Silêncio“, pela Editora Planeta. À época, a filha de Ângela, Cristiana Vilas Boas, disse que ele estava querendo ganhar dinheiro às custas de sua mãe e o chamou de “canalha”. Sua última entrevista em vida foi para o podcast ‘Praia dos Ossos’ em que Doca disse que evitava tocar no assunto pois ficava “emocionado” e ainda comentou que Ângela era um mito. “Nunca vou deixar de te admirar”, disse. O podcast está disponível em diversas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts e Podtail.