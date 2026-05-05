Ataque a tiros em escola no Acre deixa duas mulheres mortas e feridos

A Polícia Militar identificou o suspeito como um adolescente de 13 anos; ele assumiu a autoria dos disparos e está sob custódia

Acervo do Instituto São José – Acre Fachada do Instituto São José, escola no Acre



Um adolescente de 13 anos abriu fogo nesta terça-feira (05) contra uma escola no Acre e deixou duas mulheres mortas. O ataque aconteceu no colégio Instituto São José, em Rio Branco. O suspeito, que foi identificado pela Polícia Militar, assumiu a autoria dos disparos e está sob custódia do Estado juntamente com a arma.

O governo do Acre publicou uma nota informando que as duas vítimas fatais são funcionárias do colégio. Outra funcionária e um aluno ficaram feridos e foram levados ao pronto-socorro.

“A Polícia Civil do Acre já instaurou procedimento investigativo para esclarecer as motivações, a dinâmica da ocorrência e eventuais responsabilidades”, informou a nota. As forças de segurança também seguem atuando de forma integrada para garantir que o caso seja esclarecido.

O governo reforçou que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, inclusive com o acompanhamento das vítimas, que receberam atendimento imediato e estão sendo assistidas pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A nota informou ainda que está mobilizando equipes de apoio psicossocial para oferecer suporte aos alunos, professores e demais envolvidos.

Seguindo um protocolo de segurança escolar da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), as aulas em todas as escolas da rede estadual de ensino serão suspensas por três dias.