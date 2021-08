‘Até o final do ano, tiraremos de uma vez por todas essas máscaras’, diz Queiroga

Ministro da Saúde deu declaração enquanto participava de inauguração de UBS no Distrito Federal e garantiu que toda a população brasileira será imunizada até o fim do ano

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro afirmou que a população poderá tirar as máscara ainda esse ano



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que, até o fim do ano, a população brasileira estará vacinada e poderá tirar as máscaras “de uma vez por todas”. A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira, 11, durante inauguração de uma unidade básica de saúde em Paranoá, no Distrito Federal. Em discurso, Queiroga disse que, além de tirar as máscaras da população, o governo irá “desmascarar aqueles que precisam ser desmascarados”. “Garanto a vocês, em nome do Bolsonaro, até o final do ano toda a população brasileira estará vacinada. Até o final do ano, poremos fim ao caráter pandêmico dessa doença no Brasil e vamos poder tirar de uma vez por todas essas máscaras, e desmascarar aqueles que, mesmo que nunca tenham usados máscaras, precisam ser desmascarados”, afirmou Queiroga. Segundo dados do Conass, o Brasil soma 20,2 milhões de casos e 564 mil mortes causadas pela doença.