Avenida Paulista é reaberta aos pedestres após 1 ano e 4 meses; veja fotos

Prefeitura autorizou a retomada das atividades de lazer das 8 horas às 12 horas

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Via estava fechada para pedestres desde março de 2020



Após um ano e quatro meses, a Avenida Paulista foi reaberta para o lazer neste domingo, 18. Foi a primeira vez que o trânsito de veículos foi suspenso no local desde março de 2020, em meio aos esforços para mitigar a disseminação do novo coronavírus. A via ficou disponível aos pedestres das 8 horas às 12 horas. De acordo com a gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o horário foi reduzido para que as autoridades consigam mensurar os impactos da reabertura e sentir como o público paulistano receberá a novidade. A medida configura uma resposta ao progresso da vacinação e à queda de novos diagnósticos e mortes por Covid-19. Desde o início de junho, o tucano que exerce a Prefeitura da capital tem prometido a reabertura da Paulista e do Vale do Anhangabaú. Antes do vírus chegar ao Brasil e avançar sobre a população, a avenida permanecia aberta ao lazer todos os domingos e feriados, das 10 horas às 18 horas. Na época, famílias, casais e grupos de amigos costumavam passear pela via tomada por apresentações de bandas musicais, mágicos, conjuntos de dança e venda de artesanatos.