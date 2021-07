Avenida Paulista terá dois pontos de vacinação contra a Covid-19 no domingo

Pessoas com 30 anos ou mais poderão receber a primeira dose; avenida voltou a abrir aos domingos na semana passada

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Avenida Paulista estará aberta para pedestres no domingo



A Avenida Paulista terá dois pontos de vacinação contra a Covid-19 no próximo domingo, 25, quando a via estará aberta para pedestres. As equipes de saúde estarão no número 266, próximo ao Hospital Santa Catarina, e 2.371, no final da Avenida, das 8h às 12h. Pessoas com 30 anos ou mais poderão receber a primeira dose da vacina, além dos grupos que já podem tomar a segunda. A Avenida Paulista voltou a ser aberta aos domingos na semana passada, após quase um ano e meio fechada para não causar aglomerações durante a pandemia. Para se vacinar é necessário apresentar documento de identificação e comprovante de residência na capital paulista. A Prefeitura também recomenda que seja feito um pré-cadastro no site Vacina Já.