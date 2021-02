Avião cai dentro de piscina em resort e deixa 3 pessoas feridas; veja fotos

Acidente ocorreu na cidade de Formiga, no interior de Minas Gerais; vítimas foram foram resgatas conscientes e encaminhadas para unidade de saúde local

Divulgação/Corpo de Bombeiros de Formiga

Um avião monomotor caiu dentro de uma piscina em um resort na cidade de Formiga, no interior de Minas Gerais, na tarde deste sábado, 20, deixando três vítimas com ferimentos leves. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Formiga, o acidente ocorreu por volta das 15h30, nas proximidade do lago de Furnas. Estavam na aeronave o piloto, de 43 anos, uma mulher, de 34 anos, e um homem, de 43 anos. Todos estavam conscientes e sem ferimentos graves. As vítimas foram resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

De acordo com informações repassadas pelo piloto aos bombeiros, a aeronave sofreu uma pane mecânica e acabou colidindo dentro da piscina do Furnaspark Resort. Haviam hóspedes nas bordas da piscina, mas ninguém se feriu. O local foi isolado para perícia das autoridades aeronáuticas.

Todas as imagens foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiro de Formiga