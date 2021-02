Queda de avião militar em Assunção, no Paraguai, deixa 7 mortos

Apenas um passageiro sobreviveu e foi levado ao hospital local em estado grave; causa do acidente ainda não foi esclarecida

EFE/ FUERZA AÉREA PARAGUAYA Avião foi consumido pelas chamas, que também danificaram os veículos que estavam estacionados no local da queda



Um avião militar caiu sobre um edifício da Força Aérea do Paraguai nesta terça-feira, 9, causando pelo menos sete mortes e deixando uma pessoa ferida em estado grave. O acidente aconteceu nas proximidades do Aeroporto Internacional de Assunção, onde a aeronave atingiu um local que servia como garagem e estava desocupado no momento da tragédia. Tanto o avião quanto os veículos que estavam estacionados ali foram consumidos pelas chamas. De acordo com os jornais locais, o único passageiro que sobreviveu ao acidente era também o único civil: um jovem de 19 anos que foi resgatado com vida e levado a um hospital local. Porta-vozes militares disseram que a aeronave era um Cessna 402, usado para transporte militar, e que a causa do acidente ainda é desconhecida. Foi confirmado apenas que a queda aconteceu durante a preparação para o pouso.

*Com informações da EFE