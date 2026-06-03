Influenciador diz ter avistado OVNI no interior do Paraná; veja vídeo

Mayk Leão relatou a experiência por meio de seu perfil no Instagram

Reprodução/Instagram @mayk.leao Gravação do influenciador mostra luzes reunidas em um ponto alto na região onde mora



O influenciador Mayk Leão compartilhou em seu perfil no Instagram gravações feitas no domingo (31) de um suposto avistamento de objeto voador não identificado (OVNI) na zona rural de Campo Largo, no interior do Paraná. Em um dos vídeos, ele disse que viveu “algo extraordinário”.

Mayk contou que escutou aeronaves sobrevoando o espaço aéreo perto de sua casa durante o dia e um som diferente, similar a um rosnado. O influenciador também percebeu os animais que cria em sua chácara muito agitados e a cerca elétrica caída.

Já na legenda de uma publicação, Mayk descreveu o som como similar ao de um “inseto ou estalar de dedos”. No vídeo, gravado ao anoitecer, é possível ver luzes reunidas em um ponto alto na região que, segundo ele, não há civilização.

O influenciador ainda afirmou que a mesma aeronave passou depois por cima de sua casa com as luzes apagadas.