Avião da Esquadrilha da Fumaça cai no interior de São Paulo

Piloto conseguiu se ejetar com sucesso, passa bem e está sendo submetido a avaliações médicas, segundo a Força Aérea Brasileira

Reprodução/X/@SA_Defensa Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para atendimento



Uma aeronave pertencente ao Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça, caiu nesta quarta-feira de manhã (30), no interior de São Paulo. O piloto conseguiu se ejetar com sucesso, passa bem e está sendo submetido a avaliações médicas, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB). Conforme o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada em Santa Rita do Passa Quatro, município paulista, por volta das 10h30 da manhã. “O Comando da Aeronáutica informa que uma aeronave A-29 Super Tucano, pertencente ao Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça, acidentou-se durante voo de treinamento, realizado em área desabitada, destinada para atividades do EDA, no interior de São Paulo”, disse a FAB.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para atendimento. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também estão a caminho do local para iniciar os procedimentos de Ação Inicial da ocorrência.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias