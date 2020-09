Avião de pequeno porte cai em área rural no interior de São Paulo

Uma pessoa morreu carbonizada no local; acidente ocorreu entre os municípios de Mococa e Tapiratiba

Agência Record Queda da aeronave deixou uma pessoa morta



Um avião de pequeno porte caiu na região rural do distrito de Igaraí, entre os municípios de Mococa e Tapiratiba, a aproximadamente 280 quilômetros de São Paulo, por volta das 20h40 deste sábado, 12. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu carbonizada no local. Segundo informações da TV Globo, a aeronave transportava 7 quilos de cocaína, o que não foi confirmado à Jovem Pan pela Polícia Militar de Mococa. A Aeronáutica foi acionada para identificar as causas do acidente.