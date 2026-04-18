Avião monomotor cai no interior de São Paulo e piloto é encontrado carbonizado
A Secretaria de Segurança Pública informou que o acidente aconteceu na madrugada de sábado (18) em uma fazenda na região de Altair, próximo à Ribeirão Preto
Um avião monomotor caiu e pegou fogo durante a madrugada deste sábado (18) em uma área rural de Altair, região de Ribeirão Preto, em São Paulo. Segundo a Polícia Militar, apenas o piloto ocupava a aeronave e ele morreu carbonizado.
A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o acidente aconteceu por volta das 0h50, em uma fazenda na região de uma usina canavieira.
Segundo a SSP, o Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado que “partiu de alguns funcionários de uma usina que fica próxima à área do acidente”. As chamas foram controladas com o empenho de, ao menos, cinco bombeiros em duas viaturas e com auxílio dos brigadistas da usina.
O corpo carbonizado foi encontrado e então foi acionado o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de acidentes aeronáuticos e o local isolado para perícia.
O caso foi registrado como outros não criminal no plantão da Delegacia Seccional de Barretos.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.