Bandido morre após tentar roubar PMs responsáveis pela escolta do prefeito de São Paulo

Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 1º, no bairro Capela do Socorro, Zona Sul da capital paulista

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/05/2021 Informações preliminares apontam que as filhas de Ricardo Nunes estariam no veículo a caminho da escola



Um bandido morreu após tentar roubar policiais à paisana, responsáveis pela escolta do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 1º, no bairro Capela do Socorro, extremo Sul da capital paulista, na rua onde mora o político. Segundo a Polícia Militar, por volta das 7h30, dois homens armados, que estavam em uma moto, abordaram o carro da escolta. Houve troca de tiros e um dos criminosos acabou baleado, morrendo no local. O outro conseguiu fugir. Toda a área está isolada e a polícia científica está na região. Informações preliminares apontam que as filhas de Ricardo Nunes estariam no veículo a caminho da escola, como acontece diariamente. No entanto, os policiais militares ainda não confirmam a informação. Os agentes também não sabem se os bandidos sabiam que o veículo seria da escolta da família de Ricardo Nunes.

*Com informações do repórter Maicon Mendes