Após morte de Ecko, irmão assume chefia da maior milícia do Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o grupo do Ecko já tem um novo chefe: Luis Antônio da Silva Braga. Conhecido como Zinho, ele é irmão do fundador do grupo paramilitar, Wellington Silva Braga, que morreu há dois meses em um cerco da polícia fluminense na Zona Oeste do Rio. Desde então, muitas disputas aconteceram internamente no grupo e também contra rivais. Segundo a polícia, Zinho teria saído vencedor da disputa e assumiu o comando da milícia do Ecko, que vem crescendo nos últimos anos. A base do grupo paramilitar começou na Zona Oeste, mas já avançou para a Baixada Fluminense, região metropolitana, e até para o interior do Rio de Janeiro, movimentando milhões de reais mensalmente. Wellington da Silva Braga já havia sucedido outro irmão, Carlinhos Três Pontes, que também faleceu em um cerco policial. No fim de 2020, a polícia montou uma força-tarefa para combater o avanço das milícias. Desde então, quase mil paramilitares foram detidos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga