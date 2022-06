Bandidos armados atacam Caixa Econômica de Itajubá (MG) e deixam ao menos 5 feridos; veja vídeos

Um dos criminosos foi detido, mas Polícia Militar do Estado continua buscas por outros envolvidos

Reprodução/Twitter/@daemonlucas Agência da Caixa Econômica Federal atacada na madrugada desta quinta-feira, 23, em Itajubá



Bandidos armados atacaram uma agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá, Minas Gerais, na madrugada desta quinta-feira, 23. Pelo menos cinco pessoas ficam feridas, quatro policiais militares e um civil, que foram socorridos para unidades de saúde da região. Um dos policiais passa por cirurgia neste momento. Ainda não há informações sobre os estados de saúde deles. Segundo a prefeitura da cidade, não há registros de vítimas fatais. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que um dos criminosos envolvidos no caso já foi detido e que continua as buscas por outros. Vídeos que registraram o tiroteio circulam nas redes sociais, veja abaixo.

“A cidade foi sitiada, houve disparos de armas de fogo contra o quartel da polícia militar, houve confronto, troca de tiros. Nós estamos com quatro policiais militares feridos. Um deles passa nesse momento por cirurgia. Temos um infrator já detido, com as nossas guarnições, um cerco formado em toda a região de Itajubá. Militares do nosso Bope já estão na cidade desde o início da madrugada e já temos também uma outra guarnição do Bope, que se desloca comigo para reforço desse policiamento, além de todo o esforço da região, do comando aéreo para apoiar a tropa em terra”, informa a major Layla, oficial da PMMG. A prefeitura de Itajubá informou que está acompanhando as investigações e que, seguindo orientações das forças de segurança, mantém todos os serviços públicos, como escolas, creches e postos de saúde, funcionando normalmente nesta quinta, 23.

Assalto em Itajubá MG, na rua da minha casa!Horrível! pic.twitter.com/lWWFdQTwwh — Alexandra Mendes😎👉👉🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexandra121723) June 23, 2022

Em outro vídeo, morador mostra a quantidade de cartuchos de munições espalhados pelo chão após tiroteio em Itajubá. #Itajubá #g1SuldeMinas pic.twitter.com/Uq23oQv86w — Lucas Soares (@Daemonlucas) June 23, 2022