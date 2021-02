Bandidos explodem agência bancária, trocam tiros com a polícia e fogem pelo mar

Policiais chegaram pouco tempo depois de o alarme do banco tocar e impediram que o grupo levasse dinheiro

Uma tentativa de assalto que se assemelha à modalidade novo cangaço — como nos ataques às cidades de Criciúma (SC) e Cametá (PA), no final do ano passado — assustou os moradores de Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. Bandidos fortemente armados invadiram a cidade por volta das 4h deste domingo, 7, criaram barreiras para impedir à ação da polícia, explodiram uma agência bancária e fugiram em duas lanchas após trocarem tiros com agentes das forças de segurança. De acordo com a Polícia Militar, o bando não conseguiu levar o dinheiro. Não foi informado quantas pessoas participaram da ação.

Após a explosão, o alarme do banco tocou, e polícia se dirigiu ao local. Houve troca de tiros, e os bandidos conseguiram escapar. “Policiais do 33º Batalhão foram acionados para o local e, na chegada, houve confronto com os criminosos. Na fuga, o grupo abandonou automóvel e artefato explosivo que seria usado na empreitada”, informou a PM. De acordo com a Polícia Civil, “uma perícia foi realizada no local, e os agentes vão analisar imagens de câmeras de segurança para identificar os autores do crime”. Moradores relataram momentos de tensão nas redes sociais.