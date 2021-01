Bandidos são presos após roubarem 109 celulares em shopping de São Paulo

Segundo o tenente Pedro Lengenfelder, o centro comercial estava aberto no momento do assalto

Quatro homens foram presos após roubarem mais de cem celulares de uma loja no Shopping Interlagos, Zona Sul de São Paulo. A polícia prendeu os bandidos em flagrante após um chamado da segurança do local. O tenente Pedro Lengenfelder, do 22º Batalhão da Força Tática, explicou que o shopping já estava aberto e os criminosos renderam uma funcionária. “Os indivíduos foram detidos por diversas equipes porque eles saíram por diferentes saídas do shopping. A equipe da Força Tática pegou um deles com um simulacro e outras equipes pegaram os outros indivíduos com 109 celulares roubados da loja. Eles renderam a funcionários que estava no local, levaram ela para trás da loja, um deles ficou com ela ameaçando enquanto outro enchia a bolsa com os celulares.”

A ocorrência acende um sinal de alerta na segurança dos shoppings da capital paulista, já que este foi o segundo caso de violência somente nesta semana. O outro foi um assalto a uma joalheria de um shopping na Zona Oeste da cidade. Os assaltantes foram encaminhados ao 99°DP no bairro de Campo Grande.

*Com informações do repórter Daniel Lian