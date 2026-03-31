Bebê brasileiro, vestido de papa, recebe bênção de Leão XIV; veja vídeo

O encontro ocorreu durante audiência papal que acontece semanalmente na Praça São Pedro no Vaticano

Obtido pela Jovem Pan Bebê vestido de papa é abençoado por papa Leão XIV



Um bebê brasileiro de 4 meses vestido de papa recebeu a benção de Leão XIV no Vaticano durante audiência papal que acontece semanalmente.

Durante o passeio do papa, que acontece na Praça São Pedro como uma saudação aos peregrinos e visitantes, o bebê Paulo Bartone foi levado até o pontífice pelos pais para ser abençoado. O encontro ocorreu no último dia 11.

O caso repercurtiu nas redes sociais nos últimos dias depois que o pai da criança, o empresário Matheus Barone, publicou o vídeo na última quarta-feira (25) . Em entrevista à Jovem Pan, ele disse que a ideia surgiu após um pedido de sua esposa, Monalisa Barone, ainda durante a gestação. “Minha esposa pediu que pudéssemos levar o Paulo, nosso primeiro filho, para receber uma benção lá no Vaticano”, explicou.

Apesar da ideia inicial, Matheus contou que tiveram que se planejar com antecedência para conseguirem concretizar a ideia. “Nós nos inscrevemos no site do Vaticano para o encontro e conseguimos promover essa benção”, contou o empresário.

A família é de Taubaté, no interior de São Paulo, e estava em viagem por Roma desde o início de março.