Bienal de São Paulo é reaberta neste domingo após temporal 

Organização afirmou que a mostra de arte abrirá normalmente, das 10h às 19h

Reprodução/Pedro Ivo Trasferetti/Bienal de São Paulo Bienal de São Paulo está sendo realizada no Parque Ibirapuera



A Bienal de São Paulo será reaberta neste domingo, 5, no Parque do Ibirapuera. Em comunicado, a organização afirmou que a mostra de arte abrirá normalmente, das 10h às 19h. Neste sábado, 4, o local ficou fechado por causa dos estragos provocados pelo forte temporal que atingiu a capital paulista. Assim, ao longo de amanhã, a dupla Amador e Jr. Segurança Patrimonial Ltda realizará a performance ‘Frestas” normalmente. A única mudança na programação foi a suspensão na apresentação musical que ocorreria na Varanda Bienal. A entrada no evento é gratuita.