Foliões enfrentam calor de 34ºC em bloco sertanejo comandado por Michel Teló em São Paulo

Evento ocorreu no Parque Ibirapuera, zona sul da capital paulista; busca por sombra foi uma constante entre os participantes

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O cantor Michel Teló durante apresentação no trio elétrico do Bloco Bem Sertanejo na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista



Foliões enfrentaram temperaturas elevadas de até 34ºC durante o Carnaval no Parque Ibirapuera, em São Paulo, onde o bloco Bem Sertanejo, liderado por Michel Teló, atraiu uma multidão. A situação se complicou com um alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que indicou uma onda de calor afetando cinco estados brasileiros, tornando a festividade ainda mais desafiadora.

A busca por sombra foi uma constante entre os participantes, que se esforçaram para se proteger do calor intenso. A festa teve início por volta do meio-dia, mas muitos optaram por se refugiar sob as copas das árvores, evitando a exposição direta ao sol. A criatividade foi fundamental para lidar com as altas temperaturas. Caixas de papelão foram transformadas em leque.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Inmet informou que a onda de calor não se restringe apenas a São Paulo, mas também afeta Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aumentando a preocupação dos foliões em relação ao bem-estar durante as festividades.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA