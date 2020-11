Bolão de Maceió leva prêmio de R$ 3 milhões da Mega-Sena; veja números sorteados

É a segunda vez seguida em que um apostador acerta as seis dezenas; no sábado, um apostador de Ribeirão Preto acertou recebeu sozinho um prêmio de R$ 76,13 milhões

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Bolão em Maceió acertou as seis dezenas da Mega-Sena



Um bolão feito em Maceió acertou as seis dezenas do concurso 2.321 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira, 25, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio é de R$ 3,03 milhões. A aposta foi feita na Zebrinha Loterias. É a segunda vez seguida em que um apostador acertou as seis dezenas. No sábado, um apostador de Ribeirão Preto (SP) acertou as seis dezenas e vai receber um prêmio de R$ 76,13 milhões. Os números sorteados foram: 14 – 25 – 28 – 41 – 43 – 46. A quina teve 40 acertadores, e cada um receberá R$ 41.215,16. Os acertadores da quadra foram 2.494 e cada um levará R$ 944,32. O próximo concurso está marcado para sábado, dia 28 de novembro, e o prêmio está estimado em R$ 3 milhões, de acordo com a Caixa Econômica. A aposta mínima, em que o apostador marca seis números, custa R$ 4,50. A mais cara, em que são escolhidas 15 dezenas, sai por R$ 22.522,50.

As apostas para a Mega da Virada começaram nesta semana e o prêmio estimado, nesta edição, é de R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Como nos demais concursos especiais das Loterias CAIXA, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

*Com informações da Agência Brasil