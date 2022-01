Bolsonaro, autoridades e políticos falam sobre tragédia em Capitólio

Senadores, deputados e ministros utilizaram as redes sociais para prestarem solidariedade às vítimas da tragédia; até o momento, foram confirmadas cinco mortes

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro falou com a imprensa sobre a tragédia em Minas Gerais



Horas após a tragédia em um cânion da cidade turística de Capitólio, em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras figuras públicas se manifestaram sobre o episódio. Em conversa com jornalistas, o presidente relembrou um episódio em que ajudou no resgate de vítimas de um acidente e disse que este tipo de operação visa confortar os familiares das vítimas. “(O resgate dos corpos) É uma coisa que a gente pode fazer com a Marinha. Com toda certeza, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, do Zema, também estar tomando uma providência nesse sentido para confortar os familiares”, afirmou Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também se manifestou, dizendo que o episódio mostra “uma imagem forte e triste” e que confia no trabalho dos bombeiros. Outros políticos e autoridades, como o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), os senadores Flávio Bolsonaro (Podemos-RJ) e Fabiano Contarato (PT-ES) e o ministro Fábio Faria, também se posicionaram. Confira:

Confira a declaração do Presidente da República Jair Bolsonaro sobre a tragédia que ocorreu em Capitólio, MG, neste sábado, 8. pic.twitter.com/Il7hPvB72L — Jovem Pan News (@JovemPanNews) January 8, 2022

Força aos nossos irmãos mineiros pela tragédia em Capitólio. Solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) January 8, 2022

Em respeito às vítimas da tragédia em Capitólio (MG) não irei replicar o vídeo.

Estou em oração por todos e peço a Deus que possa dar força e conforto aos parentes das vítimas e pronta recuperação aos feridos! Reitero também meu respeito aos militares que atuam no resgate. pic.twitter.com/9736mqLCOM — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 8, 2022

Um sábado de pesar! O desabamento de um Cânion em Capitólio, Minas Gerais, transformou o passeio e a diversão de muitas famílias em um momento de desespero e dor. Que Deus console todas as vítimas desse acidente. Estamos em oração! https://t.co/Anjj0XGSYR — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) January 8, 2022