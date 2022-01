‘Estamos em estado de choque’, diz prefeito de Capitólio após acidente

Tragédia deixou dois mortos e 34 feridos, segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros

Reprodução/YouTube

O prefeito de Capitólio, Cristiano Silva, lamentou a tragédia que ocorreu na manhã deste sábado, 8, nos cânions do município, após uma rocha se soltar e atingir três lanchas. “Estamos todos transtornados com esse desastre natural. Estamos em estado de choque com esse acontecido e somos solidários às vítimas, aos feridos e aos óbitos”, disse o político em um vídeo divulgado nas redes sociais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente deixou cinco mortos. As buscas por possíveis vítimas continuam no local. A Defesa Civil informou que o acidente deixou 34 feridos.

Segundo a corporação, a rocha se soltou por causa de uma cabeça d’água. O prefeito, no entanto, refutou a informação. “Não foi uma tromba d’água. Foi um deslocamento de pedra que atingiu algumas lanchas. Ainda não temos o número de feridos e muito menos o número de óbitos”, disse Silva. “O Corpo de Bombeiros e Marinha atuaram muito rapidamente, se mobilizaram, foram ao local, e essa mobilização foi essencial para atender os feridos. Somos muito gratos às cidades vizinhas que estão nos auxiliando neste momento”, completou.