Governador de MG lamenta acidente em Capitólio e transbordamento de barragem em Nova Lima

Romeu Zema se solidarizou com as famílias das vítimas e disse que o governo seguirá atuando para fornecer o apoio e amparo necessários

ALLAN CALISTO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Romeu Zema comentou acidentes em Minas Gerais



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se manifestou sobre o acidente nos cânions de Capitólio neste sábado, 8. “Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso Estado, devido às fortes chuvas, que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no lago de Furnas, em Capitólio. O Governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros”, escreveu o político em sua conta do Twitter. “Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. Solidarizo com as famílias neste difícil momento. Seguiremos atuando para fornecer o apoio e amparo necessários”, completou. Uma rocha se desprendeu e atingiu três lanchas no local. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, o acidente deixou pelo menos cinco mortos e 34 feridos. As equipes continuam as buscas por possíveis vítimas no local.

Zema também comentou o transbordamento de uma barragem Mina de Pau Branco, em Nova Lima. O incidente deixou a rodovia BR-040 interditada na altura do km 562 devido à lama que tomou conta da estrada. “Em Nova Lima, sofremos com o transbordamento do dique de contenção da mina de Pau Branco. A princípio não há registro de vítima, mas a BR-040 precisou ser interditada. Estamos atuando junto com a Polícia Rodoviária Federal para a situação ser normalizada o mais rápido possível”, declarou.

Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. Solidarizo com as famílias neste difícil momento. Seguiremos atuando para fornecer o apoio e amparo necessários. — Romeu Zema (@RomeuZema) January 8, 2022