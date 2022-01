Bolsonaro decreta luto oficial de um dia por morte de Olavo de Carvalho

Escritor morreu na madrugada desta terça-feira, 25, em Richmond, nos Estados Unidos

Instagram / @oproprioolavodecarvalho Decreto foi publicado no Diário Oficial da União



O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial por um dia, em todo o país, em razão da morte do escritor Olavo de Carvalho. A informação foi divulgada no perfil oficial do chefe do Executivo federal em suas redes sociais. O decreto também já foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O guru do bolsonarismo morreu na madrugada desta terça-feira, 25, em Richmond, no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Em nota oficial, a família de Carvalho não divulgou a causa da morte – pelas redes sociais, a filha do ideólogo, Heloísa de Carvalho, afirmou que o pai, com quem rompeu há anos, morreu por complicações da Covid-19. No último dia 16, a equipe de Olavo anunciou, em um grupo do aplicativo Telegram, que ele havia sido diagnosticado com coronavírus, razão pela qual cancelou as aulas de seu curso de filosofia.

Bolsonaro já havia se manifestado sobre a morte de Olavo de Carvalho. “Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família”, escreveu o presidente da República em seu perfil no Twitter. O escritor deixa sua esposa, Roxane de Carvalho, oito filhos e 18 netos.

Em atualização.