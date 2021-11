Bolsonaro diz que questões do Enem ‘começam a ter a cara do governo’

Em Dubai, presidente falou sobre a elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio, dizendo que participantes ‘não precisam ficar preocupados com questões do passado’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente deu declaração em meio à crise que atinge o Inep, autarquia responsável pela realização da prova



O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) “começam a ter a cara do governo”. O mandatário falou sobre a prova nesta segunda-feira, 15, em Dubai, durante o terceiro dia de sua viagem oficial pelo Oriente Médio. “O que eu considero muito é que começa a ter a cara do governo as questões da prova do Enem. Ninguém precisa estar preocupado com aquelas questões do passado, que caía tema de redação que não tinha nada a ver com nada, realmente é algo voltado para o aprendizado”, afirmou Bolsonaro em conversa com a imprensa. A afirmação acontece dias depois de um grupo de mais de 30 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pediram exoneração se seus cargos, criticando a gestão da autarquia responsável pela realização do Enem.