Bolsonaro diz que vai entregar um Brasil melhor para seu sucessor ‘bem lá na frente’

Presidente fez discurso na formatura de aspirantes da Escola Naval do Rio de Janeiro neste sábado, 11, e também falou sobre defesa das liberdades no país

Foto: Alan Santos/PR Presidente falou sobre entregar o Brasil melhor para um sucessor "bem lá na frente"



Em discurso feito durante formatura de aspirantes da Escola Naval do Rio de Janeiro neste sábado, 11, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que entregará um país melhor para aquele que o suceder “bem lá na frente”. “Tenho certeza cada vez mais que lá na frente, bem lá na frente, deixaremos um Brasil para quem nos suceder bem melhor que aquele que recebemos no início de 2019”, pontuou. O presidente também parabenizou os formandos, falou de momentos vividos ao longo da formação dos jovens e disse que usou muitas vezes no seu cargo ensinamentos aprendidos por ele nas Forças Armadas. “Nós temos a certeza que cada um cumprirá com o seu dever. A história nos mostra que todas as vezes que a nação assim precisou, ela contou com o apoio incondicional e com o sacrifício da própria vida de cada um de nós. Esta é a certeza de que nós estaremos ao lado da democracia e juramos dar a nossa vida não só pela pátria, mas também pela nossa liberdade”, afirmou.