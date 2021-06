Bolsonaro fala de busca por Lázaro e elogia policiais: ‘Brevemente ele estará, no mínimo, atrás das grades’

Além do presidente, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, trouxe assunto às redes sociais neste sábado, 19

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para publicar um vídeo neste sábado, 19, mandando um recado para os policiais do Distrito Federal e de Goiás que estão empenhados na busca pelo serial killer Lázaro Barbosa, procurado há mais de 11 dias por uma série de assassinatos, estupros e roubos cometidos no centro-oeste. Em uma mensagem curta, Bolsonaro afirmou que o criminoso ‘leva terror’ à região. “Sabemos que este bandido tem uma certa prática de andar na mata sem deixar vestígios, mas sabemos também que os nossos policiais, além de corajosos, são tenazes e não descansarão enquanto não cumprirem a sua missão. Boa sorte a todos vocês e tenham a certeza de que brevemente o Lázaro estará no mínimo atrás das grades”, afirmou.

Também pelas redes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, publicou uma foto do procurado e reforçou uma mensagem já passada pelo pai sobre como o porte e a posse de arma de fogo poderia ajudar brasileiros a se defenderem de crimes como os praticados pelo suspeito. “Mesmo com o crime de homicídio previsto no código penal, lei do feminicídio e estatuto do desarmamento o tal do Lázaro tentou invadir uma casa e não conseguiu. Sabe por quê? Porque o homem na casa estava armado e o botou para correr. Polícia não é guarda costas, defenda-se!”, declarou.