Bolsonaro pede que Malafaia seja convocado na CPI: ‘Estão com medo dos evangélicos?’

Presidente disse que o pastor não seria intimidado e garantiu que ele tem ‘muita coisa para falar’ sobre o aconselhamento dado a ele

Isac Nóbrega/Presidência da República Presidente afirmou que Malafaia é uma das pessoas com quem ele mais conversa



Em transmissão ao vivo realizada da cidade de Maturacá, no Amazonas, nesta quinta-feira, 27, o presidente Jair Bolsonaro criticou novamente a CPI da Covid-19 e alfinetou os senadores que perguntam aos depoentes sobre o “aconselhamento paralelo” recebido por ele na pandemia. “O senador Flávio Bolsonaro falou que o [pastor Silas] Malafaia sempre conversa comigo. Por que não convocam o Malafaia? Vocês estão com medo do Malafaia? É uma das pessoas que eu mais converso. Aí eles vêm com esse papinho de ‘Ah, não vou convocar porque é um assessor espiritual’. Vá plantar batata, CPI! Ele fala sobre muita coisa comigo. Convoca o Malafaia. Está com medo do Malafaia? Ou está com medo dos evangélicos?”, questionou, dizendo que o pastor não seria intimidado e garantindo que ele tem “muita coisa para falar” sobre o aconselhamento dado a Bolsonaro.

O chefe do Executivo também criticou o projeto do presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), que criminalizaria a indicação de remédios sem comprovação científica no Brasil, proposta que foi retirada de pauta pelo próprio senador após criar polêmica. “Como é que pode? Será que ele não tem assessoria para falar ‘Olha, você está interferindo na questão do off label’? Não estou criticando o Senado nem criticando toda essa CPI, tem brilhantes senadores… Mas agora, Omar Aziz, pelo amor de Deus. Não quero entrar em detalhes aqui para discutir como era a saúde no teu Estado no tempo em que você foi governador aqui e o que aconteceu depois. Pelo amor de Deus, Omar Aziz, encerra logo essa CPI e vem aqui para fazer outra coisa”, afirmou. O presidente ainda elogiou a Jovem Pan e o programa “Os Pingos nos Is”, que faz a transmissão da live todas as quintas-feiras. “Não é chapa branca não, pode bater à vontade, que vou pegar a crítica e corrigir na próxima”, disse.

Confira a íntegra da live: