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Bomba deixada em ponto de ônibus explode e deixa 8 feridos no Rio

Polícia Militar informou que a explosão aconteceu em uma bolsa; dois homens estão em estado grave

  • Por Jovem Pan
  • 20/03/2026 17h49
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Reprodução/Twitter/@PMERJ Polícia Militar do Rio de Janeiro em operação na capital Polícia Militar do Rio de Janeiro

Uma explosão no início da tarde desta sexta-feira (20) deixou oito pessoas feridas na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h06 para atender à ocorrência na Travessa Costa Carvalho, na Freguesia.

A Polícia Militar informou que a bomba estava em uma bolsa em um ponto de ônibus. O esquadrão antibombas da Polícia Civil foi acionado para o local e a ocorrência segue em andamento.

De acordo com a corporação, duas vítimas do sexo masculino ficaram em estado grave e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Evandro Freire.

As outras seis, também homens, sofreram ferimentos leves e foram levadas para o mesmo hospital e para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na zona norte da capital fluminense.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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