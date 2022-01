Bombeiros estimam que há pelo menos 20 desaparecidos após acidente em Capitólio

Número de mortes subiu para cinco; mergulhadores vão interromper buscas no período noturno

Reprodução/WhatsApp Rocha se desprendeu e atingiu três lanchas



O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais estima que há cerca de 20 desaparecidos na região do Largo de Furnas, em Capitólio. Em coletiva de imprensa neste sábado, 8, a corporação confirmou que o desabamento de uma rocha atingiu três lanchas e deixou cinco mortos no local. Três feridos foram levados para a Santa Casa de Passos, quatro foram para a Santa Casa de São João da Barra e outros dois para a Santa Casa de Piumhi. Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas. Outras 23 pessoas foram atendidas em Capitólio e liberadas. O Corpo de Bombeiros informou que equipes de mergulho vão interromper as buscas por desaparecidos no período noturno por questões de segurança, mas devem retomar as atividades amanhã. A corporação também segue conversando com testemunhas, agentes de turismo e familiares para buscar informações sobre a presença de pessoas nas embarcações atingidas pelo desabamento.