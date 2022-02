Bombeiros localizam mais três corpos e número de vítimas das chuvas sobe para 27 em SP

Corpos encontrados foram de moradores atingidos pelo deslizamento de terra ocorrido em Franco da Rocha; buscas continuam e sete pessoas seguem desaparecidas no município

O Corpo de Bombeiros localizou mais três corpos de vítimas das chuvas que atingiram a cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Com os novos óbitos confirmados nesta quarta-feira, 2, o número de mortos no Estado chega a 27, sendo 11 deles no município, um dos mais afetados pelos temporais. Segundo os bombeiros, os corpos encontrados foram de moradores atingidos pelo deslizamento de terra ocorrido no final de semana. Voluntários e equipes de resgate segue com as buscas no local do desmoronamento. À Jovem Pan, o coronel Maycon Cristo afirmou que a corporação ainda trabalha com a possibilidade de localizar sobreviventes. “Trabalhamos com possibilidade de sobreviventes. As residências giraram em bloco. Então a gente não sabe como essas residências estão posicionadas no nível da lama. Podem ter bolsões de ar, casas inteiras ali giradas. O cenário determina que podem ter vítimas com vida”, explicou nesta terça-feira. Outras sete pessoas seguem desaparecidas. Além de Franco da Rocha, ao menos outras 12 cidades foram castigadas pelas precipitações, como Embu das Artes, Itapevi, Jaú, Arujá e Francisco Morato, que sofrem com desmoronamentos e enchentes.