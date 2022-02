Chuva recorde deixa pelo menos 18 mortos no Equador

Autoridades e familiares de desaparecidos estão trabalhando nas buscas de pelo menos nove pessoas; volume de chuva registrado foi o maior desde 2003

EFE/José Jácome Fortes chuvas atingiram a capital do Equador, Quito, nos últimos dias



As fortes chuvas que atingiram a região de Quito, capital do Equador, deixaram pelo menos 18 mortos até o momento. Segundo o comandante da Polícia Distrital Metropolitana, César Zapata, 14 corpos estão no departamento forense, enquanto outros dois foram transferidos nesta terça-feira, 1º, e outros dois foram resgatados dos escombros. As autoridades não descartam que o número de vítimas fatais aumente conforme os trabalhos de resgate continuem nos próximos dias. De acordo com o Serviço Nacional de Gestão de Riscos e Emergências do Equador, 200 pessoas foram afetadas, nove estão desaparecidas e mais de 30 ficaram feridas após as chuvas. Segundo o prefeito de Quito, Santiago Guarderas, a tempestade registrada ontem atingiu recorde de 75 litros por metro quadrado, quando eram esperados apenas dois litros. Com isso, o volume da chuva foi recorde em quase duas décadas, sendo que a última vez que um número semelhante foi registrado foi em 2003. Os familiares dos desaparecidos se juntaram aos agentes do governo nas buscas enquanto outros moradores tentavam salvar seus pertences em meio à lama que atingiu as casas na cidade.

*Com informações da EFE