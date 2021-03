Brasil bate recorde de novos casos de Covid-19 em 24 h e registra 2.648 mortes

Com isso, o país chegou à marca de 11.693.838 casos e 284.775 vítimas fatais desde o início da pandemia, em março de 2020

Vivendo o ápice da pandemia de Covid-19, o Brasil registrou 90.303 casos e 2.648 novas mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas, estabelecendo o novo recorde de casos desde o início da pandemia, em março de 2020. Com isso, o país chegou à marca de 11.693.838 casos e 284.775 vítimas fatais registradas. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde (MS) através de atualização de boletim realizada às 19h40 desta quarta-feira, 17. Os dados fazem do Brasil o segundo país mais atingido pela pandemia em números absolutos, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, que somam 29,6 milhões de casos e 537 mil mortes causadas pela Covid-19. A taxa de letalidade da doença segue em 2,4%. Já as taxas de mortalidade e incidência aumentaram, indo, respectivamente, para 135,5 e 5564,6 a cada 100 mil habitantes.