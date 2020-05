Brasil supera 363 mil casos e 22,6 mil mortes por Covid-19

Daniel Castelo Branco/Estadão Conteúdo Pedestres usam máscara para se proteger da infecção pelo novo coronavírus no Rio de Janeiro



O Ministério da Saúde atualizou, na noite deste domingo (24), os números da pandemia do novo coronavírus no Brasil. De acordo com o boletim, o País registra, agora, 363.211 casos e 22.666 mortes por Covid-19. A taxa de letalidade é de 6,2%.

No balanço divulgado na tarde de ontem, o Ministério da Saúde havia informado 347.398 casos e 22.013 mortes. Ou seja, houve 15.813 novos casos e 653 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas.

O estado mais afetado segue sendo São Paulo, com 82.161 casos e 6.163 mortes. Logo depois, aparecem: Rio de Janeiro (37.912 casos e 3.993 mortes), Ceará (35.595 casos e 2.324 mortes), Amazonas (29.867 casos e 1.758 mortes) e Pernambuco (27.759 casos e 2.200 mortes).

No mundo

O Brasil segue ocupando a segunda posição entre as nações com mais casos de Covid-19 no mundo. Apenas os Estados Unidos, que acumulam mais de 1,6 milhão de infectados, têm mais pessoas doentes que o País sul-americano.

Na lista de países com mais mortes acumuladas, o Brasil ocupa a sexta posição. Fica atrás apenas de Estados Unidos (97.495), Reino Unido (36.875), Itália (32.785), Espanha (28.752) e França (28.219).