Brasil chega a 20 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19

ANTONIO MOLINA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Total de doses aplicadas até o momento é de 25.619.061



O Brasil chegou a marca de 20 milhões de pessoas vacinadas com ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19.Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa nesta segunda-feira, 5, e apontam que, no momento, o país tem 20.023.132 pessoas imunizadas, o que representa 9,46% da população. Apenas nas últimas 24 horas, 755.024 pessoas receberam a vacina, seja 548.406 delas a primeira dose e 206.178 a dose de reforço. Ao todo, 5.595.929 pessoas já receberam as duas doses da vacina, o que representa 2,64% dos brasileiros. O total de doses aplicadas até o momento é de 25.619.061. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) divulgados às 18h desta segunda, o Brasil ultrapassou a marca de 13 milhões de casos de Covid-19 e soma, no momento, 332 mil mortos pela doença.

Veja quantas doses cada Estado aplicou até o momento:

Mato Grosso: 350.647 (12,48% da população); Bahia: 1.735.679 (11,62%); Rio Grande do Sul: 1.263.468 (11,06%); Paraíba: 432.168 (10,7%); São Paulo: 4.938.851 (10,67%); Amazonas: 445.184 (10,58%); Paraná: 1.197.691 (10,4%); Ceará: 955.437 (10,4%); Distrito Federal: 310.734 (10,17%); Santa Catarina: 705.716 (9,73%); Pernambuco: 910.871 (9,47%); Espírito Santo: 383.547 (9,44%); Rio Grande do Norte: 330.076 (9,34%); Piauí: 290.609 (8,86%); Sergipe: 202.045 (8,71%); Alagoas: 280.657 (8,37%); Minas Gerais: 1.737.750 (8,16%); Pará: 686.131 (7,89%); Rio de Janeiro: 1.316.104 (7,58%); Goiás: 536.502 (7,54%); Roraima: 46.409 (7,35%); Tocantins: 104.111 (6,55%); Amapá: 55.032 (6,39%); Rondônia: 112.546 (6,26%); Maranhão: 440.986 (6,2%); Mato Grosso: 204.452 (5,8%); Acre: 49.729 (5,56%)

*Com informações do Estadão Conteúdo