Brasil chega a 5 milhões de casos confirmados da Covid-19

Nas últimas 24 horas foram registrados 31.553 novos casos e 734 mortes

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Brasil ultrapassou 5 milhões de casos da Covid-19



Nesta quarta-feira, 7, o Ministério da Saúde atualizou os dados da Covid-19 no país. De acordo com a pasta, o Brasil chegou ao número de 5.000.694 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registrados 31.553 novos casos. No mesmo período, foram contabilizadas 734 mortes, somando 148.228 vidas perdidas para a doença. Segundo o Ministério, 4.391.424 pessoas já se recuperaram do vírus, enquanto outras 461.042 seguem em acompanhamento médico. 2.482 mortes suspeitas estão sendo investigadas pelo governo. O Estado de São Paulo continua como o mais afetado pelo vírus com 1.016.755 casos e 36.669 mortes.

A Organização Mundial de Saúde anunciou hoje que o mundo alcançou a marca de 35,5 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus. Ao longo de ontem, a agência contabilizou 237.085 notificações de resultados positivos. O número é o mais baixo registrado desde 29 de setembro, quando a marca foi de 236.494. Ao longo desta semana, o balanço sempre foi próximo dos 300 mil ou superou esta barreira. Também nesta terça-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou que o mundo pode ter a vacina contra a Covid-19 ainda em 2020, apesar de especialistas da organização terem dito anteriormente que o imunizante pode chegar só em meados de 2021. “Precisamos de vacinas e há esperança de que até o final deste ano possamos ter uma. Investir nelas enquanto usamos as ferramentas que já temos em mãos é importante para melhores resultados”, disse Tedros.