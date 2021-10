Brasil chega a 69% da população vacinada contra a Covid-19

Segundo o Ministério da Saúde, 44% das pessoas foram imunizadas com as duas doses ou dose única; ‘mais um passo importante’, celebrou Marcelo Queiroga

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil se aproxima da faixa de 100 milhões de brasileiros com as duas doses do imunizante



Em meio ao avanço da campanha de imunização contra a Covid-19, o Brasil chegou à marca de 69% da população vacinada com ao menos uma dose, o que corresponde a 148.282.861 cidadãos. Ao todo, 44% da população já está com o ciclo vacinal completo, seja com duas doses ou com imunizantes de dose única, o que corresponde a 96.306.373 brasileiros. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. Apenas nas últimas 24 horas, foram aplicadas 510.727 doses de imunizantes em todo o país. A pasta informou ainda que, no momento, 6,2 milhões de doses de vacinas já foram entregues e estão sendo distribuídas para os Estados.

São Paulo é a unidade federativa que mais vacinou, com mais de 27 milhões de pessoas imunizadas com as duas doses e mais de 37 milhões com uma. Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, utilizou suas redes sociais para informar que mais de 60% da população adulta já estava com a imunização completa. “São + de 95 milhões de brasileiros com as 2 doses ou dose única da vacina! Seguimos construindo juntos um #BrasilUnido por uma #PátriaVacinada”, afirmou o chefe do ministério em seu perfil no Twitter. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil tem 21.516.832 casos e 599.359 mortes causadas pela doença.