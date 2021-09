Brasil concederá visto temporário para afegãos que estão fugindo do Talibã

Decisão foi tomada pelos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores; mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e seus grupos familiares receberão atenção especial

EFE/AKHTER GULFAM Afegãos estão deixando o país após o Talibã retomar o poder



Através de nota conjunta, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciaram que o Brasil irá conceder visto temporário para afegãos que estão fugindo do Talibã. A medida foi anunciada nesta sexta-feira, 3, pelas pastas, juntamente com uma portaria que regulamenta o processo para concessão de visto temporário e autorização “de residência para fins de acolhida humanitária”. Segundo as pastas, a medida se baseia nos “fundamentos humanitários da política migratória brasileira” e reafirma o compromisso do país com a defesa dos Direitos Humanos. Segundo o comunicado, as embaixadas brasileiras em Islamabade (Paquistão), Teerã (Irã), Ancara (Turquia), Doha (Catar) e Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) estão habilitadas para processar os pedidos de visto. Vale mencionar que o Brasil não possui embaixada no Afeganistão. As pastas afirmam ainda que mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e seus grupos familiares receberão atenção especial, destacando a situação das magistradas afegãs. O comunicado também afirma que o visto não implica na obrigação do Estado de arcar com as despesas dos afegãos para o Brasil.