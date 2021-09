Saída do paulistano para o feriadão causa congestionamento nas estradas para o litoral e o interior

Trânsito está intenso no litoral norte, partes da Imigrantes, Ayrton Senna e Presidente Dutra

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Anchieta está congestionada próximo de São Caetano do Sul



Com previsão de tempo firme e muito calor para o feriado prolongado do dia 7 de setembro, muitos dos moradores da capital de São Paulo aproveitaram para descer para o litoral ou pegar a estrada rumo ao interior. Porém, o excesso de carros causou congestionamento nas principais vias de saída da cidade. A Ecovias, que administra a Anchieta, Imigrantes, Rodovia Domênico Rangoni (sentido Guarujá) e Rodovia Padre Manoel da Nóbrega registrou pontos de congestionamento por volta das 19h50 (horário de Brasília) no trecho 258 a 248 da Domênico, entre os km 66 a 70 da Imigrantes, e nos kms 270 a 274 da Manoel da Nóbrega, sentido pista norte da Imigrantes. A via Anchieta segue livre.

A Rodovia Ayrton Senna também apresenta tráfego lento do km 19 ao km 27, sentido Rio de Janeiro. Na Hélio Smidt, a paralisação é para quem vai no sentido Aeroporto Internacional de Guarulhos, devido ao excesso de veículos. Quem está na Rodovia Presidente Dutra encontrará lentidão no sentido São José dos Campos por um acidente. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também registra congestionamento intenso na SP 55 sentido São Sebastião e Caraguatatuba; Bertioga e Boraceia. Na SP 98, o trafego também está lento no trecho Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim. A SP 125 tem trânsito intenso entre Taubaté e São Luiz Paraitinga.