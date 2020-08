Brasil registra 1.060 novas mortes por Covid-19; total ultrapassa 106 mil

Os casos registrados nas últimas 24 horas somam 50.644; o número total de infectados está em 3.272.520, segundo o Ministério da Saúde

MINETO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Coronavírus: Brasil registra 1.060 mortes nas últimas 24 horas



O Ministério da Saúde informou que nas últimas 24 horas o Brasil registrou 1.060 novas mortes por Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Já os casos da doença dentro do mesmo período somaram 50.644. Ainda segundo o boletim desta sexta-feira (14) são 2.384.302 pacientes recuperados. O número total de casos desde o início da pandemia está em 3.272.520, já as mortes pela doença somam 106.523. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 3,3%.

O estado mais afetado pela pandemia é São Paulo, com mais de 680 mil casos e 26.613 mortes. Nesta semana, o governador do estado, João Doria, e a primeira-dama, Bia Doria, testaram positivo para o novo coronavírus. Doria e Bia cumprem quarentena e seguem trabalhando. Um estudo publicado nesta semana pela farmacêutica chinesa Sinovac Life Science, que desenvolve e testa a vacina CoronaVac, apontou que o imunizante tem se mostrado eficaz e seguro durante a fase 2 dos testes realizados na China. A mesma vacina também é testada no Brasil e, comprovada sua eficácia, será produzida pelo Instituto Butantan e distribuída no Sistema Único de Saúde (SUS).Em coletiva de imprensa nesta sexta, o governo de SP informou que a taxa de ocupação de leitos de UTI em todas as regiões do estado estão abaixo de 80%