Brasil recebe nova remessa de vacinas da Pfizer com mais de 500 mil doses

Esse é o terceiro lote entregue em apenas uma semana, totalizando 2,3 milhões em três dias

Reprodução/ Ministério da Saúde Novo lote foi entregue na noite desta quinta-feira



Na noite desta quinta-feira, 2, mais 527 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech chegaram ao Brasil. Esse é o terceiro lote enviado somente nesta semana. Os outros dois continham 936 mil doses cada e chegaram na terça-feira, dia 1º, e na quarta-feira. Com isso, em três dias o país recebeu 2,3 milhões de unidades. As doses vieram de Miami e desembarcaram na noite desta quinta no Aeroporto de Viracopos, em Campinas – SP. O montante será transportado para Guarulhos onde ficará armazenado no Centro de Distribuição até o Ministério da Saúde entregar para as federações.

Segundo o Ministério, as doses recebidas passarão por uma contagem e se juntarão às outras remessas entregues nesta semana. Só aí que a pasta se reunirá com representantes dos Estados e municípios para enviar, de forma proporcional e igualitária, as doses do imunizante. Em nota publicada em seu site oficial, o Ministério informou que ainda precisará definir quanto desses lotes serão destinados para a primeira e para a segunda doses. Um contrato firmado pelo governo federal e a farmacêutica Pfizer prevê a entrega de 200 milhões de doses do imunizante até o fim do ano.