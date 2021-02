Brasil regista 59 mil novos casos de Covid-19; total é de 9,6 milhões

No mesmo período, foram contabilizadas 1.330 novas mortes causadas pela doença, aumentando o total de vítimas fatais para 234.850

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/01/2021 Brasil se aproxima da marca de 10 milhões de casos da doença



O Brasil registrou 59.602 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes desde o início da pandemia, em março, chegou a 9.659.167. No mesmo período, foram contabilizadas 1.330 novas mortes causadas pela doença, aumentando o total de vítimas fatais para 234.850. Com isso, o Brasil segue sendo a terceira nação com mais casos da doença, atrás de Estados Unidos e Índia, e a segunda com mais óbitos por Covid-19, superada apenas pelos EUA. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretárias de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h desta quarta-feira, 10.

No boletim, é possível ver que os indicadores da Covid-19 no Brasil mantiveram suas tendências das últimas semanas. A taxa de letalidade seguiu estável em 2,4%. A taxa de mortalidade da doença aumentou para 111,8 a cada 100 mil habitantes, enquanto que a taxa de incidência da Covid-19 aumentou para 4.596,4 a cada 100 mil habitantes. Na tarde desta quarta, o apresentador Silvio Santos foi vacinado contra a Covid-19. Além dele, personalidades como Elza Soares, Fernanda Montenegro e Ary Fontoura já foram imunizados contra a doença.