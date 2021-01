Em 24 horas, Brasil registra 1.340 novas mortes por Covid-19

No mesmo período, foram registrados 64.385 casos da doença, aumentando o número de infectados para 8.638.249

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil é o terceiro país com mais casos da doença



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.340 novas mortes causadas pela Covid-19; aproximando o total de vítimas fatais desde o início da pandemia da marca de 215 mil. Após a atualização, o total de óbitos chegou a 212.831, sendo a segunda maior marca do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 408 mil mortes pela doença. No mesmo período, os estados contabilizaram um total de 64.385 novos casos da doença, elevando o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 8.638.249. Os dados foram divulgados através de boletim publicado às 18h desta quinta-feira, 21.

Após a publicação, a taxa de letalidade da doença se manteve estável em 2,5%. O índice de mortalidade da Covid-19 no Brasil continuou aumentando e atingiu 101,3 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de incidência da doença aumentou e atingiu 4.138,7 a cada 100 mil habitantes. A atualização foi feita no fim da primeira semana de vacinação contra a Covid-19. A vacina utilizada é a Coronavac, desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O país vive momento de alta em decorrência das aglomerações registradas nas festas de fim de ano. Em alguns estados, houve falta de insumos como cilindros de oxigênio.