Brasil registra 1.456 novas mortes por Covid-19 em 24 horas; total é de 540 mil

No mesmo período, foram registrados 45.591 novos casos, fazendo com que o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes fosse para 19.308.109

ROBSON ROCHA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO País é um dos mais afetados pela pandemia



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.456 novas mortes causadas pela Covid-19, fazendo com que o total de óbitos atinja a marca de de 540 mil. No momento, o país tem 540.398 vítimas fatais da doença. No mesmo período, foram registrados 45.591 novos casos, fazendo com que o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes fosse para 19.308.109. A média móvel de mortes pela doença nos últimos sete dias registrou uma leve queda e foi para 1.244, assim como a média de casos diários, que caiu para 41.087. A taxa de letalidade seguiu estável em 2,8%. Por outro lado, as taxas de mortalidade e incidência foram, respectivamente, para 257,2 a cada 100 mil habitantes e 9.187,9 a cada 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) através de atualização feita às 18h desta sexta-feira, 16.