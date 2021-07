Bolsonaro tem melhora no quadro de obstrução intestinal e apresenta ‘evolução satisfatória’

Presidente está internado no hospital Vila Nova Star e, de acordo com o boletim médico, ainda não tem previsão de alta

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/03/2021 Bolsonaro chegou em São Paulo no fim da tarde da última quarta-feira, 14, após ser transferido de Brasília



O presidente Jair Bolsonaro, que está internado no hospital Vila Nova Star para tratar um quadro de obstrução intestinal, “continua evoluindo satisfatoriamente”, segundo boletim médico divulgado na noite desta sexta-feira, 16. Ele passou por exame tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão. Além disso, de acordo com o comunicado, aceitou bem o início da alimentação — antes, Bolsonaro estava usando uma sonda. No entanto, apesar da melhora, ele segue em cuidados clínicos e sem previsão de alta hospitalar. Mais cedo, o mandatário publicou uma foto caminhando pelos corredores do hospital e escreveu: “Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos.” No final da tarde, também pelas redes sociais, o presidente publicou uma foto fazendo uma chamada de vídeo com ministros onde, segundo ele, estaria “despachando”: “Seguimos fazendo o possível para manter os compromissos”, disse.