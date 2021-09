Dólar alcança maior valor no ano no mercado informal da Argentina

Moeda internacional aumentou 3,50 pesos na negociação informal chamada de ‘dólar blue’, fora das limitações do mercado formal do varejo

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Moeda atingiu maior patamar do ano no país latino



O preço do dólar no mercado informal na Argentina atingiu nesta quarta-feira, 8, o nível mais alto no ano de 2021. O “dólar blue”, como é chamada no país a moeda americana negociada informalmente, aumentou 3,50 pesos e era vendido a 187 pesos, o maior patamar desde outubro do ano passado, quando atingiu o valor de 195 pesos. O preço do dólar no mercado formal de varejo, onde as operações são limitadas por várias restrições impostas pelas autoridades argentinas, também subiu. No estatal Banco Nación, a moeda americana encareceu 25 centavos e era vendida a 103,25. Analistas de mercado observaram que as pressões ascendentes no mercado de câmbio da Argentina tendem a crescer com a aproximação das eleições primárias de domingo e do pleito legislativo programado para novembro, à medida que os investidores se deparam com as incertezas sobre a direção da economia local. O Banco Central argentino mantém um controle mais forte no mercado atacadista, no qual a moeda estrangeira registrou um aumento de 2 centavos, chegando a 98,01 pesos.

*Com informações da EFE