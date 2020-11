Brasil registra 174 novas mortes e 23,9 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas

Com balanço atualizado, país tem acumulado de 162,8 mil mortes e 5,69 milhões de casos registrados desde o começo da pandemia

EFE/EPA/AMPE ROGERIO Mais de 100 novos óbitos foram registrados, segundo Conass



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 23.973 novos casos e 174 novas mortes causadas pela Covid-19. As informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) em boletim publicado às 18h desta terça-feira, 10. Com isso, o país chega a 5.699.005 casos e 162.802 mortes registradas desde o começo da pandemia, em março de 2020. Nos últimos dias, no entanto, o Ministério da Saúde vem enfrentando problemas na atualização de dados de alguns estados, o que impede que a quantidade de novas contaminações e mortes seja contabilizada corretamente.

A plataforma pela qual a pasta divulgava os balanços atualizados do novo coronavírus não é atualizada desde o dia 4 de novembro. Não há informações sobre o motivo da não-atualização, mas data coincide com o momento no qual a pasta identificou um suposto “vírus” na rede de dados do Sistema Único de Saúde (DataSUS). O país se aproxima das 163 mil mortes no dia em que mais uma polêmica envolvendo a CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, é registrada. Na noite desta segunda, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou que os testes da vacina no Brasil foram suspensos após a morte de um voluntário por “evento adverso grave”. Nesta terça, o governo de São Paulo se posicionou afirmando que a morte do voluntário não teve relação direta com a vacina. Segundo a Polícia Civil do estado, o caso é investigado como um possível suicídio. Agora, a Anvisa analisa um parecer recebido por uma comissão internacional independente para chancelar a volta ou a continuação da suspensão dos testes no país.