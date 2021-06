Brasil registra 2.081 mortes por Covid-19 em 24 horas e ultrapassa 518 mil

País teve 43.836 novos casos da doença neste período; média móvel de óbitos caiu

Paulo Guereta/Agência O Dia/Estadão Conteúdo - 25/03/2021 Brasil ultrapassou 518 mil mortes por Covid-19



O Brasil registrou 43.836 casos de Covid-19 e 2.081 mortes pela doença nas últimas 24 horas. Com os números divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) nesta quarta-feira, 30, o país chega a 518.066 vítimas fatais e um total de 18.557.141 de infectados pelo coronavírus. Porém, a média móvel de mortes nos últimos sete dias caiu, chegando a 1.565, o menor número desde o dia 9 de março. A média de novos diagnósticos de Covid-19 também está em queda, em 55.323. A taxa de letalidade continua estável em 2,8%. Já a taxa de mortalidade pela doença subiu de 244,3, registrada no último domingo, para 246,5 a cada 100 mil habitantes. São Paulo ainda é o Estado mais afetado, com 3.727.348 casos e 127.681 mortes.