Ministério Público abre investigação criminal para apurar negociações da Covaxin

O Ministério Público Federal (MPF) determinou nesta quarta-feira, 30, a instauração de uma investigação criminal para apurar possíveis irregularidades nas negociações do governo federal pela compra da vacina indiana contra a Covid-19, a Covaxin. A decisão, à qual a Jovem Pan teve acesso, foi emitida pelo procurador da República José Rocha Júnior. Na última semana, o imunizante protagonizou os debates na CPI da Covid-19. Superfaturamento de doses, “pressão atípica” para autorizar a importação da vacina, acusações de corrupção e inconsistências no contrato do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos estão entre os indícios que serão apurados.

No documento, o MPF registra que a investigação será responsável pela apuração de “supostas irregularidades na celebração do Contrato n° 29/2021, pactuado entre a empresa Precisa Medicamentos, cujo sócio-administrador é Francisco Emerson Maximiano, à qual representa no Brasil o laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da vacina contra a Covid-19 Covaxin, com o Ministério da Saúde para entrega de 20 milhões de doses de Covaxin, até setenta dias após a assinatura do contrato em questão”.

